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Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara İlçe Av Komisyonu toplantısı Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında toplandı.Toplantıda, av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları ile avlanmanın yasak olması talep edilen sahalar, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri belirlenerek ilgili kararlar alındı.Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, Avcılar ve Balıkçılar Derneği Genel Sekreteri Muammer Över ile daire müdürleri katıldı.

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Tekirdağ Malkara İlçe Av Komisyonu toplantısı Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları ile avlanmanın yasak olması talep edilen sahalar, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri belirlenerek ilgili kararlar alındı.
Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, Avcılar ve Balıkçılar Derneği Genel Sekreteri Muammer Över ile daire müdürleri katıldı.

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Altınok Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Yurdakul Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
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