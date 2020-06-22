YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Süleymapaşa yolu üzeri Şarköy sapağı yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymapaşa yolu üzeri Şarköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Kenan S. idaresindeki 48 UA 227 plakalı otomobil, yol çalışmaları nedeniyle trafiğin yavaşladığı rampada aynı yönde seyreden Nevzat S. yönetimindeki 34 BJY 382 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Nurten S. (47) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:31
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:53
Yatsı
22:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Alkan Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.