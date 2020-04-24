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Malkaralı muhtarlardan yangınzede vatandaşa yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği, evi yanan vatandaşa nakdi yardımda bulundu.Sağlamtaş Mahallesi’nde bir hafta önce Süleyman Cambaz’a ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıkmış ve ev kullanılamaz hale gelmişti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği, evi yanan vatandaşa nakdi yardımda bulundu.
Sağlamtaş Mahallesi’nde bir hafta önce Süleyman Cambaz’a ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıkmış ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme’nin çağrısına duyarsız kalmayan muhtarlar, kendi aralarında topladıkları parayla yangın mağduru Süleyman Cambaz’a nakdi yardımda bulundu.
Nakdi yardımı Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy’dan teslim alan Süleyman Cambaz, zor gününde yanında olan Malkaralı muhtarlara teşekkür etti.

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