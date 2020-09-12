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  4. Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANTALYA HABERLERİ  | 12.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

"AB'nin Türkiye ile ilişkilerine stratejik olarak yaklaşması lazım"

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, AB'nin Türkiye ile ilişkilerine stratejik olarak yaklaşması gerektiğini bildirdi.

Bartolo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Turizm Belek Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Bartolo, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak çok boyutlu bir konferans teklifi olduğunu söyledi.

Bunun çok ciddiye alınması gereken bir teklif olduğunu belirten Bartolo, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu durumun da ötesinde, bu çatışmanın da ötesinde yararlı olacaktır. AB'nin stratejik bir tutumunun olması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye ile ilişkileriyle ilgili olarak. Basit soru sorulması gerekir, AB düzeyinde. Türkiye ile nasıl bir ilişki istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceği, AB'nin geleceği ve tüm bölgenin geleceği aslında bu tür sorulara verilecek cevaplara bağlı olarak gelişecek. Bu konuyu ciddiye almak lazım, stratejik olarak bakmak, bu konuyu sadece doğalgaz veya petrol gibi konuları indirgememek lazım. Tabii ki bunlar da önemli konuşulması gereken konular ama ortak bir çözüm bulmak için girişimler olmalı, kimseyi küçük düşürmemeli bu çözüm."

Herkesin çıkarlarını gözetecek ve bunları göz önünde bulunduracak bir çözüm olmasını isteyen Bartolo, "Bence artık zamanı geldi. AB'nin Türkiye ile ilişkilerine stratejik olarak yaklaşması lazım. Ticaret, insan hakları, terörle mücadele.. Yani bu ilişkinin çok boyutlarına AB'nin stratejik şekilde bakması lazım." diye konuştu.

(Sürecek)

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