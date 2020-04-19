YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

KARS HABERLERİ  | 19.04.2020 18:30 | Son Güncelleme

Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Malta'dan getirilen 104 Türk vatandaşı, Kars'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 104 kişi, Malta'dan kalkan uçakla getirildikleri Kars Harakani Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Çantaları dezenfekte edilen vatandaşlar daha sonra otobüslerle kalacakları KYK İpek Yolu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Kendilerini Türk bayrakları ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılayan yurt çalışanlarına alkışlar ve Türk bayrakları sallayarak karşılık veren vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.

Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malta'dan 104 Türk vatandaşının Kars'a getirildiğini aktararak, "Vatandaşlarımızı yurtta misafir edeceğiz, yarın da İrlanda'dan bir uçağımız gelecek, memleketin ve dünyanın genel bir sıkıntısı, biz de tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlayıp, evlerine göndermeyi hedefliyoruz." dedi.

Malta'dan gelen Eda Yenen, Türkiye'de olduğu için mutluluk duyduğunu ifade ederek. "Çünkü Malta'dan gelememe duygusu çok ağırdı. Oradaki şartlarımız farklıydı. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza ve burada bizi karşılayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yolculuktu, uçaktan indiğimizde pasaport kontrolü yapıldı ve sağlık kontrolünden sonra kalacağımız yurda getirildik." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
Anahtar Kelimeler:
Kars

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Kars Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
03:43
Sabah
05:16
Öğle
12:12
İkindi
15:56
Akşam
18:58
Yatsı
20:24

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Sıfa Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Susuz Kaymakamı Kursiyerlerle Bir Araya Geldi

Susuz Kaymakamı Kursiyerlerle Bir Araya Geldi

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Kars'ta şüpheli çanta paniği

Kars'ta şüpheli çanta paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.