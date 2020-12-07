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Maltepe Belediye Meclisi toplandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.12.2020 13:34 | Son Güncelleme

Maltepe Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantıları başladı.Maltepe Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı.

Maltepe Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantıları başladı.
Maltepe Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı. Açılışta konuşan Kılıç, yılın son meclis ayına girdiklerini belirtirken, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Pandemi ile mücadelede Kaymakamlık ve Valilik ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Kılıç, “İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Kaymakamlığımıza da çalışmalarında destek olmak için araçlarımızı tahsis ettik” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’yi ziyaret ederek, İBB tarafından yapımı devam eden atletizm pistinde incelemelerde bulunduğunu belirten Kılıç, “İstanbul genelinde önemli çalışmalara imza atan İBB Maltepemize de bir atletizm pisti kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İlçe Başkanımız Ali Cengiz Erol ile birlikte burada incelemelerde bulunduk. Yeni yılda ulusal ve uluslararası müsabakalara hizmet edecek bir atletizm pisti Maltepe’de hizmete girecek” diye konuştu.

Kadınlara yönelik saldırılara sert tepki
Konuşmasında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarına da sert tepki gösteren Kılıç, “Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz gibi saldırılar nereden gelirse gelsin, tavrımız çok nettir. Asla taviz vermeyiz” diye konuştu.

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