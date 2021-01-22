Maltepe Belediyesi 18 mahallede ücretsiz ekmek dağıtacak

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş. ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Maltepe Belediyesi, 18 mahallede günde 17 bin ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek.

Cevizli Halk Ekmek Fabrikası’nda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Maltepe’de ücretsiz ekmek dağıtımı için protokol imzaladı. Maltepe Belediyesi ve Halk Ekmek arasında imzalanan protokol kapsamında günde 17 bin, haftada 85 bin ekmek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Maltepe Belediyesi, 18 mahalle muhtarlığı önünde kuracağı Halk Ekmek noktalarında Maltepe’deki tüm mahallelerde ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek. Protokolle ayrıca Sancaktepe ilçesinde bulunan Osmangazi, Hilal, Emek ve Akpınar mahallelerine de ekmek dağıtımı yapılacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Halk Ekmek ile önemli bir anlaşmaya imza attık. Maltepe Belediyesi olarak İBB ile beraber hem ilçemizde hem de komşu ilçelerde yapacağımız ücretsiz ekmek dağıtımı ile yoksullukla mücadele konusunda değerli bir adım atmış olacağız. Bu çalışmalar özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücüne büyük katkı sunuyor” diye konuştu.

