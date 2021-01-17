YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe Belediyesi, Nâzım Hikmet’i 119. doğum gününde andı

Maltepe Belediyesi, Nâzım Hikmet’i 119. doğum gününde andı

17.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’i 119.

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’i 119. yaş gününde düzenlediği programla andı. Belgesel yapımcısı ve gazeteci-yazar Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından yayımlandı.
Yayına, Nâzım Hikmet’in birçok eserini sahneye koyan, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, aktör Rutkay Aziz ve Grup Gündoğarken konuk oldu. Aziz, Hikmet’in, "Bir kavganın, hasretin, her zaman umudun, barışın, özgürlüklerin, insanlığın şairi olduğunu belirterek "Birkaç oyununu sahneleme şansım oldu. Nâzım hep yanımızdaydı. İyi ki bu bereketli topraklarda doğmuş" dedi.
Özgentürk’ün “Nâzım Hikmet’in bütün bu kaçışı, hapislerde kalması, kalbine vuran acılar, yaşam öyküsünü dinlediğin zaman, bu ülkedeki sanat insanlarına yapılan baskıları hissettiğin zaman, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çok özel yıllar yaşamış, acılar da çekmiş bir tiyatronun kaptanı olarak neler hissediyorsun” sorusunu Aziz, “Ümidi elimde bırakmadan yaşıyorum inan. Aynı şairin dediği gibi. Bütün baskılara rağmen neler çekmiş. Biz onun yurttaşlık hakkını 46 yıl sonra alabildik. Sivil toplum örgütleri, demokrasi güçlerinin, bizim vakfımızın da elinden geldiği kadar mücadelesiyle. Böylesi bir şaire sahip olduğumuzdan duygulanıyorum. O kadar yüce, soylu bir Türkçesi var ki. Onun o Türkçesiyle kendi dilimizden onu okumanın mutluluğuna eriyoruz. Bu dünyada şanslı insanlarız. Kendi dilimizden onu okuyoruz” şeklinde yanıtladı.
Hikmet’in eserleriyle 1970’li yıllarda tanıştığını ifade eden Aziz, 1977 yılında “Memleketimden İnsan Manzaraları” isimli eserini Şehir Tiyatroları’nda sergilemenin heyecanını yaşadığını, “Bir Yolcu”, “Ferhat ile Şirin” isimli eserlerini de izleyiciyle buluşturduğunu söyledi.
Hikmet’in mezarının Türkiye’ye getirilip getirilmemesi konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan Aziz “Biz vakıf olarak mezarının getirilmesine hep hayır dedik. Bir gün belki ama bugünün Türkiye’si buna hazır değil. Örneğin Ruhi Su’nun Zincirlikuyu’daki mezarını anımsıyorum. Kurşunlandı. Can Yücel’in mezarı Datça’da darmadağın edildi. Güvenemiyorum koşullara. Bir gün gerçekten demokrasi, barış, özgürlük içinde yaşayan Türkiye’de er geç mezarı getirilebilir” dedi.

Grup Gündoğarken, Nâzım Hikmet için söyledi
Programa konuk olan Grup Gündoğarken solisti Burhan Şeşen, Nâzım Hikmet gibi bir ustayı kendi dilinden okuyabildikleri için çok şanslı insanlar olduklarını ifade ederek, “Hepimiz faniyiz gideceğiz ama Nâzım Hikmet sanıyorum dünya durana kadar ya da kıyamet kopana kadar hep Nâzım Hikmet olarak yaşayacak.” dedi. Grup, şairi, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait "Nâzım Hikmet Memleket" ve Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Karlı Kayın Ormanı” isimli eserleri seslendirerek andı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Eyüpsultan’a gençlik kampı ve plaj geliyor

Eyüpsultan’a gençlik kampı ve plaj geliyor

Vodafone'un "amaç odaklı" vizyonuna paydaşlarından destek

Vodafone'un "amaç odaklı" vizyonuna paydaşlarından destek

Yapı Kredi'den uluslararası satın alma işlemine finansal danışmanlık hizmeti

Yapı Kredi'den uluslararası satın alma işlemine finansal danışmanlık hizmeti

Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.