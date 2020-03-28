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Maltepe Belediyesi tiyatro sahnesini evlere taşıdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi kültür sanat etkinliklerini vatandaşların evlerine taşıdı.

Maltepe Belediyesi kültür sanat etkinliklerini vatandaşların evlerine taşıdı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süre faaliyetlerine ara veren Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenmesi planlanan etkinlikleri vatandaşlar, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla izleme imkanı buluyor.
Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bu hafta sonu sahnelenmesi planlanan çocuk tiyatrosu korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında internetten yayınlamaya başladı. Kültür etkinliklerini sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarına devam eden Maltepe Belediyesi, çocuklar için bugün tiyatro perdelerini açtı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube kanalından yapılan canlı yayın ile minikler tiyatro oyunu izledi.

“Sevdikleriniz için evde kalın”
Oyun öncesinde bir konuşma yapan Başkan Kılıç, korona virüs nedeniyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki hizmetlerine bir süre ara verdiklerini ancak buradaki etkinlikleri online olarak izleyicilerle buluşturacaklarını belirtti. YouTube kanalı üzerinden tiyatro oyunlarını Maltepeli vatandaşların ayağına getireceklerini belirten Kılıç, “Sevdikleriniz için, kendiniz için, komşularınız için lütfen evde kalın.” diye konuştu.
Daha sonra yayınlanan “Bilginin Krala Karşı Savaşı” isimli oyunla minikler evlerinde eğitici bir oyun izledi. Şirin Gedikli’nin yazıp yönettiği oyunda, masallar ülkesinde yaşayan, halkına ve çocuklara kötü davranan kral ve ona karşı mücadele veren Bilge, Bilgin ve arkadaşlarının öyküsü anlatıldı. Belediye önümüzdeki günlerde Youtube üzerinden öğrencilere dönük ders anlatmayı da planlıyor.

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