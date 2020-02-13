YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe Belediyesi’nin kreşlerine tam not

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerine tam not

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında da hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdi.Maltepe Belediyesi’ne bağlı Zümrütevler, İdealtepe, Aydınevler, Esenkent, Altıntepe, Bağlarbaşı, Altayçeşme, İdealtepe ve Feyzullah kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında aldığı eğitimler ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini geliştirdi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında da hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdi.
Maltepe Belediyesi’ne bağlı Zümrütevler, İdealtepe, Aydınevler, Esenkent, Altıntepe, Bağlarbaşı, Altayçeşme, İdealtepe ve Feyzullah kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında aldığı eğitimler ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini geliştirdi. Kreş etkinlikleri kapsamında öğrenciler, anneler ve babalar gününde büyükleriyle kaynaşırken, “Maltepe 95” projesi çerçevesinde babalar, “Babalar Günü”nde çocuklarıyla birlikte yemek yaptı ve çocuklara kitap okudu. Anneler ise, “Anneler Günü”nde çocuklarıyla çeşitli yarışmalara katılarak eğlenceli aktivitelerde bulundu.
Çocuklar için bilim şenliği
Proje kapsamında, Zümrütevler’e kurulan seyyar oyun parkı ile mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları tekrar canlandırılırken, tiyatro etkinliğinde profesyonel kukla gösterisi, uzay konsepti partisinde eğitici videolar eşliğinde uzay eğitimi, çömlek etkinliğinde çömlek sanatının incelikleri, mutfak eğitimlerinde turşu kurma ve reçel yapma ile “Yerli Malı Haftası”nda, yerli malı kullanmanın önemi üzerine eğitimler gerçekleştirildi. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi işbirliğiyle Altayçeşme, Aydınevler ve Feyzullah mahallelerinde eğitim gören miniklere yönelik bilim şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar, “sıvı gökkuşağı yapalım”, “solunum organlarımızı tanıyalım”, “patlayan volkan”, “yanmayan balon”, “yüzen yumurtalar”, “katı mı - sıvı mı”, “sütte renk dansı”, “ampuller yanacak mı”, “dökülmeyen su” ve “lav lambası yapımı” deneyleriyle hem eğlendi, hem de öğrendi. Ayrıca 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 öğrenciye de, trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunumla birlikte trafik eğitimi verildi. “Sevgi Günü”, “Yaşlılara Saygı Haftası”, “Orman Haftası” ve “Kızılay Haftası”, yeni yıl kutlaması gibi etkinliklerle çocukların duyarlılıklarının da pekiştirildiği kreşlerde milli bayramlar da büyük bir özenle kutlandı.
Denetimlerden geçer not aldı
2019 yılında kreşlere 2 önemli ziyaret de gerçekleştirildi. İlk ziyarette Türk Dünyası Belediyeler Birliği kreşlerde incelemelerde bulundu. İkinci ziyaret kapsamında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Maltepe Belediyesi kreşlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı ve kreşler tam not aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
20:02

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.