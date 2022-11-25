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Maltepe’de kadınlar, kadına şiddete karşı el izlerini bıraktı

25.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ‘Hayata İz Bırakıyoruz’ etkinliğini gerçekleştirdi. Başkan Ali Kılıç ve etkinliğe katılan kadınlar, şiddete ve kadın cinayetlerine karşı asılan afişe rengarenk boyalarla el izlerini bıraktı.

Maltepe’de kadınlar, kadına şiddete karşı el izlerini bıraktı

Maltepe Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın cinayetleri, şiddet ve tacizlerin önüne geçerek farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayata İz Bırakıyoruz’ etkinliği gerçekleştirdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikte, Başkan Ali Kılıç ve kadınlar bir bez üzerine hazırlanan ve kadınların toplumdaki haklarına dikkat çeken afiş üzerine el izlerini bıraktı.

Etkinliğe katılan Duygu Şahin, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Bu bilinçle düzenlenen etkinliğe katıldık. Ellerimizi boyaya sürdükten sonra dışarıdaki afişe basarak el izimizi bıraktık. Renklerle bu farkındalığı oluşturmak istedik" dedi.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA İSTANBUL'DAKİ 5 İLÇENİN ARASINA GİRDİK”

Etkinliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Anadolu insanı kadınına her zaman saygı duymuştur. Her zaman baş tacı etmiştir ancak son yıllarda özellikle de genç kuşağın eğitim konusundaki problemlerini de göz önünde bulundurduğumuzda her geçen gün kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Bunun temelinde aile yatar. Bunun temelinde eğitim yatar. Bu durum temelden alınan iyi bir eğitimle değiştirilebilir. Biz Maltepe Belediyesi olarak son yıllarda yaptığımız çalışmalarla cinsiyet eşitliği konusunda İstanbul'daki 5 ilçenin arasına girmiş bulunmaktayız. Biz bunu çalışma arkadaşlarımıza, Maltepe halkına ve kadın arkadaşlarımıza borçluyuz. Bugün de renkli bir çalışmanın altına imza attık” dedi.

(İHA)

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