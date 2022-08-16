Maltepe Meydan Projesi çalışması nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki "Meydan Projesi" çalışmaları kapsamında 18 Ağustos Perşembe saat 06.00'dan itibaren Mimar Sinan ve İnönü caddeleri arası çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana sahip olacağı "Maltepe Meydan Projesi"nde 550 metre uzunluğunda araç alt geçidi yapılacak. Bu kapsamda Bağdat Caddesi minibüs yolunda trafik tamamen yer altına alınıp Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan bölüm de yayalaştırılmış olacak.

Bölgede başlayacak altgeçit kazı işlemleri nedeniyle 18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren Bağdat Caddesi'nde (minibüs yolu) Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddeleri arasında 120 gün boyunca çift yönlü trafik akışı olmayacak.

- Alternatif yollar

Bu kapsamda Kadıköy-Kartal istikametinde trafik akışı Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi, Ardıçlı Sokak, Şehit Nedim Özpolat Sokak, İstasyon Caddesi ve Drama Köprüsünü takiben İkinci İlkokul Caddesi'nden tekrar Bağdat Caddesi'ne bağlanacak.

Kartal-Kadıköy istikametinde ise trafik akışı İnönü Caddesi, Kooperatif Caddesi ve Atatürk Caddesi'ni takiben Adalı Sokak üzerinden tekrar Bağdat Caddesi'ne bağlanacak şekilde gerçekleşecek.

- İETT hatlarındaki değişiklikler

Güzergah değişikliği sebebiyle bölgedeki bazı İETT hatlarında da değişikliğe gidilecek. 16A, 133F, 133G, 17S, 252, 17, 16, KM42, KM43 ve KM44 numaralı hatlarda değişiklik yapılacak.

16A, 133F, 17S, 252, 17 ve 16 numaralı hatlar, Orhangazi-Esenyurt-Maltepe Bağdat Caddesi-İstasyon Yolu-Maltepe durakları yerine Turgut Özal Bulvarı güzergahındaki Kum İskelesi, Dr. Sadık Ahmet, İstasyon Yolu ve Maltepe Sahil duraklarından geçecek.

KM42, KM43, KM44 numaralı hatlar da Adalı Sokak, Kaptan Sokak ve Maltepe durakları yerine, Geçiş Sokağını takip ederek Adalı Sokağından ring olarak dönüş sağlayacak.

133G numaralı hattın güzergahı; Feyzullah Caddesi'ndeki Sülün Sokak, Feyzullah Caddesi, Fulya Sokak, Beşevler ve Atatürk Caddesi'ndeki Maltepe, Kırlangıç Sokak, Mehmet Akif durakları yerine Atatürk Caddesi'nde yer alan Maltepe Köprüsü, Yıldız Bakkal, Mehmet Akif, Adalı Sokak, Kaptan Sokak, Kum İskelesi, Dr. Sadık Ahmet, İstasyon Yolu ve Maltepe Sahil duraklarında hizmet verecek.

