YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu

Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu

12.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş: - "Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston'da gerçekleştirilecek Karaciğer Kongresinde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma ekibi, Kansas şehrindeki "Ronawk" isimli şirketin ürünü olan T-blokları test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı oldu.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 boyutlu hücre kültürü ürünleri üreten Ronawk ile Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki iş birliği T-blokları kullanarak yaratılan farklı çevresel ortamlarda kanser gelişiminin nasıl olduğunu anlamayı sağlayacak.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş'ın ekibi, Ronawk’in geliştirdiği biyo-basım teknolojilerinin tüm dünyada farklı hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar ve modern hücre kültürü çalışmalarına destek olmak amacıyla seçilen 30 grup arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, T-blokların karaciğer kanseri ve kanser kök hücreleri üzerine çevrenin sertliğindeki değişimlerin nasıl etkilerde bulunduğunu incelemek için başarılı bir model oluşturmalarını sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston'da gerçekleştirilecek karaciğer kongresinde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Ronawk, kök hücreler için geliştirmiş olduğu ürününü farklı hastalıklarda kullanabilecek uluslararası araştırma merkezleri arayışına girmiş ve bir yıl kadar önce bize birlikte çalışmayı teklif etmişti. Çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor, ilk sonuçlarımızı dünyada karaciğer konusunda en prestijli toplantılardan biri olarak kabul edilen 'American Association of the Study of Liver Diseases-The Liver Meeting' de sunacağız. Özel olarak tasarlanmış bu üç boyutlu doku iskeletlerini daha sonraki çalışmalarımızda da kullanmak istiyoruz."

Yeni bir ürünü Türkiye'ye getirdikleri için çok heyecanlı olduklarını bildiren Aktaş, "Türk bilim insanları olarak yapabileceğimiz çok şey olduğunu gösterebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Türkiye'deki imkanlarımızla ve beyin gücümüzle kanser araştırmaları için yapabileceğimiz çok şey var. Biz de Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu çabaların bir parçası olabildiğimiz için inanılmaz şekilde heyecanlıyız” diyerek Türk bilim dünyasına olan inancını ve de umutlarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştuSilivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.