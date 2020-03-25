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Maltepe Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların taleplerini karşılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü yaşlılara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Maltepe Kaymakamlığı bünyesinde ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ kuruldu.Vefa Sosyal Destek Grubu, Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, Müftülük, mahalle muhtarlıkları, MASİAD ve STK’lardan oluşuyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü yaşlılara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Maltepe Kaymakamlığı bünyesinde ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ kuruldu.
Vefa Sosyal Destek Grubu, Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, Müftülük, mahalle muhtarlıkları, MASİAD ve STK’lardan oluşuyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan vatandaşlar için çalışmalar başlatan grup, ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek ihtiyaçlarını belirleyip, yardımda bulunuyor. 65 yaş üzeri vatandaşların, engellilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Maltepe Vefa İletişim Merkezi, 112 ve 155 numaralı telefonları arayan vatandaşların alışverişlerinin yapılıp, ilaçlarının alınmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Maltepe Kaymakamlığı hizmet binasının giriş katında bulunan Açık Kapı Bürosu, Maltepe Vefa İletişim Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. 112 ve 155 nolu telefonlara gelen talepler anında Vefa İletişim Merkezine iletiliyor. Gerekli çalışma yapılarak vatandaşların talepleri en kısa süre içerisinde yerine getirilmeye çalışılıyor.
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "65 ve üstü yaşta olup yalnız yaşayan vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen evlerinden çıkmasınlar. İhtiyaçlarıyla ilgili 112 ve 155 nolu telefonları arasınlar. Ayrıca biz mahalle muhtarlarımızın başkanlığında oluşturduğumuz Mahalle Vefa Grupları aracılığıyla kendilerini tek tek arayarak durumlarını tespit ediyoruz. Maltepe Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerimiz, Kızılay Maltepe Şubesi, Maltepe Sanayi ve İş Adamları Derneği (MASİAD) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla gıda, temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İsteyenlerin alışverişlerini yapıyor, eczanelerden ilaçlarını aldırıyoruz. Bizlere destek sağlayan kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza her türlü yardımı ulaştırmak için sizlere yardımcı olan arkadaşlarımıza Maltepe Vefa Koordinasyon Grubu Personel Tanıtım Kartı verilmiştir. Sorduğunuzda bu kartı gösteremeyen kişileri içeri almayın. Zaman zaman telefon hatlarındaki yoğunluktan dolayı vatandaşlarımız bize ulaşmakta zorluk çekiyorlar, bu yüzden 112 ve 155 nolu telefonların sadece ve sadece gerçekten ihtiyaç duyanlar tarafından aranması, başka türlü halledilmesi mümkün olan sorunlar için meşgul edilmemesi son derece önemli. Bu hususa bütün vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Devletimizin duyurduğu kurallara özenle uyarsak, zorunlu haller dışında evlerimizden çıkmaz, sosyal mesafeyi korumaya dikkat edersek, el ve gönül birliği içerisinde sabırla bu sıkıntılı süreci de en az zararla atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda destek, anlayış ve kurallara uymalarını istirham ediyorum" dedi.

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