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Maltepe'de bariyer araca girdi; koltuk dışarı çıktı

02.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Maltepe'de bariyer araca girdi; koltuk dışarı çıktı

Kazada aracın önünden girip arkasından çıkan bariyerle birlikte koltuk da yol kenarında kaldı.
Kaza, saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 RM 3553 plakalı, Mehmet Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yıldız'ın oturduğu koltuğun bariyerlerde kaldığı görüldü. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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