Maltepe’de 100. yıl coşkusu

Ulusal Egemenliğin 100. yıl dönümünde korona virüsten dolayı haftalardır evde kalan çocuklar için renkli etkinlikler hazırlayan Maltepe Belediyesi, yaptığı canlı yayınlar ve programlarla bayram coşkusunu ekranlara taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ünlü isimlerin dijital yayınlarıyla renklendi. Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlar, Maltepe meydanında düzenlenen resmi törenle başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ve Atatürk büstüne çelenk konmasının ardından renkli aktivitelere geçildi. Havuç Kız ve Hayal Battaniyesi ve Havuç Kız Uçuyor kitaplarının yazarı Merve Başcumalı, öykülerini ekran başındaki çocuklar için okudu. Başcumalı, okuma saatinin sonunda sorduğu sorulara doğru yanıt veren ilk izleyicilerine imzalı kitaplarını armağan etti. Günün kahramanlarından yüzlerce Maltepeli çocuğun yaptıkları resimlerden ve bayram fotoğraflarından oluşan dijital sergi tüm takipçilerin beğenisine sunuldu.

En güzel şarkıları çocuklar için söylediler

Eskimoda müzik grubu solist ve gitaristi İsmail Bahadır Özmen ve Seçkin İnceli, birlikte gerçekleştirdikleri ortak yayında 23 Nisan şarkılarını ve Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini çocuklar için söylediler. Yayında Cicoz adlı maskotları programa renk kattı. Sevilen şarkıcı Serenad Bağcan ise programına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara seslendiği sözleriyle başladı. Bağcan dijital konserinde ilk sırada, Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan İzmir Kavakları’na yer verdi. Yayına Ankara’dan katılan müzisyen İskender Kar ve kızları Ayşe ile Tuana’yla birlikte çocuk şarkıları ve marş seslendiren Bağcan, izleyenlerinden gelen istekle Mağusa Limanı’nı söyleyerek ekran başındakileri duygulandırdı. Konserini ulusal egemenlik sohbetiyle taçlandıran Serenad Bağcan, çocuklarla coşkulu bir bayram geçirmesine vesile olan Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.

Sunay Akın: “O kar küresini kırmayalım”

Yetişkinler kadar çocuklar tarafından da çok sevilen ve takip edilen araştırmacı yazar Sunay Akın, ulusal egemenliğin yüz yıllık kahramanlık öyküsünü anlattı. Kendine özgü üslubuyla, hikayeleştirerek aktardığı Milli Mücadele sürecinin zorluklarına değinen Akın, Atatürk’ün Sivas’tan ayrıldığı gün her yerin karlarla kaplı olmasına karşın arabasının üstünün açık olduğunu belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bir kar küresidir aslında, dikkat edelim ve o kar küresini kırmayalım” dedi.