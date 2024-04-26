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Maltepe’de 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı’nda yangın

İHA İHA
26.04.2024 10:23
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Maltepe’de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı’nda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Maltepe’de Yalı Mahallesi’nde Hamam Sokak’ta bulunan ve 1728 yılında yapılan tek katlı tarihi Yalı Hamamı’nın ocak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hamamın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 asırlık tarihi hamamın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan hamam personeli Şerife Terzi, "Burası 300 yıllık bir hamam. Biz de buranın çalışanıyız. Geldiğimizde yanıyordu. Ocağı yakarken ateş sıçramış. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" dedi.

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