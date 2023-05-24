Maltepe’de 4 işçinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Sürücü ifadesinde, “Olayda ağır kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben gerekli şekilde hareket ettim ancak yine de kaza meydana geldi” dedi.

Maltepe’de D-100 Karayolu’nda gece saat 00.30 sıralarında hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü Atilla Mert Çukacı (28), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten’in (25) ölümüne neden oldu. Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralandı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

“ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİM. ARAÇ ARKADAN KAYMAYA BAŞLADI VE BARİYERLERE DOĞRU HIZLICA KAYDI”

Atilla Mert Çukacı savcılık ifadesinde, “Yanımda kız arkadaşım Duygu E. ile Maltepe Zümrütevler’e gidiyorduk. D-100 karayolu Altıntepe mevkiinde yol normalde 6 şeritken bir anda 3 şeride hatta 2,5 şerit diyebileceğim bir oranda daraldı. O esnada ben orta şeritte seyir ediyordum. Hızım tahmini 90 civarıydı. Orta şeritte önümde bulunan araçlar aniden fren yapınca ben arkamdaki aracın takip mesafesini koruyamayacağını düşünerek sol şeride geçtim. Sol şeride geçtikten bir müddet sonra anlattığım ani fren olayı sol şeritte meydana geldi. Bunun üzerine ben tekrardan orta şeride geçtim ancak, bu makas atmak değil sollama gibi bir şeydi. Orta seride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı” dedi.

“KESİNLİKLE SARHOŞ DEĞİLDİM. AŞIRI HIZLI OLDUĞUM HUSUSUNU KABUL ETMİYORUM”

Çukacı devamında, “Ben araçtan kendi imkanım ile indim. Yanımda bulunan kız arkadaşımı da ben çıkarttım. Alkol konusunda ben gerçekten sarhoş olup yüksek alkollü olsaydım araçtan kendim çıkamazdım. Ben sadece bir tane bira içtim. Kesinlikle sarhoş değildim. Aşırı hızlı olduğum hususunu kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

"OLAYDA AĞIR KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Çukacı hakimlikte verdiği ifadesinde ise, "Kasti olarak herhangi bir şekilde hareket etmedim. Olayda ağır kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben gerekli şekilde hareket ettim ancak yine de kaza meydana geldi. Bir bira kadar alkollüydüm, tutuksuz yargılanmama karar verilmesini talep ederim” dedi.

Hakimlik kolluk tutanakları, şüphelinin tevilli ikrarı, şüphelinin alkol ölçüm raporuna göre 0.55 promil alkollü çıkması ve kaza espit tutanağına göre şüpheli sürücünün üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşmasından kaynaklı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

