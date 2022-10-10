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Maltepe'de boş arazide ceset bulundu

10.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de boş arazide ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de arazide erkek cesedi bulundu.

Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hasan C. (57) olduğunu tespit etti.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe ceset

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