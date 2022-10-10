Maltepe'de boş arazide ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de arazide erkek cesedi bulundu.

Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hasan C. (57) olduğunu tespit etti.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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