Maltepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Anıtkabir Yolunda” isimli çocuk tiyatro oyunuyla anıldı

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıldönümünde “Anıtkabir Yolunda” isimli çocuk tiyatro oyunuyla andı.

Mavi Kumpanya’nın Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelediği oyunda Atatürk saygı ve minnetle anıldı. Orhan Sanat’ın yazıp yönettiği oyunda Anıtkabir’e Atatürk’ün ebedi ziyaretgâhına gidecek çocukların hummalı hazırlıkları ve gidecekleri yerin neden bu kadar önemli olduğu anlatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan salonda oyun esnasında izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

