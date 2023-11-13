Maltepe'de görevi sırasında kamyonun çarptığı polis memuru Lütfü Baykar hastanede şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, 20 Ekim Cuma günü, Maltepe-Büyükyalı Köprü altında sürdürülen uygulama görevi esnasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden polis memurunun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit polis memurumuz Lütfü Baykar için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlenecektir. Şehidimizin cenazesi, uğurlama töreninin ardından, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gönderilecektir. Şehit polisimiz, evli ve iki çocuk babasıydı. Milletimizin başı sağ olsun."

