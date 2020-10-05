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Maltepe’de havai fişek yasaklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Maltepe Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmasıyla ilgili teklifi görüşerek oybirliği ile kabul etti.

Maltepe Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmasıyla ilgili teklifi görüşerek oybirliği ile kabul etti. Bu karara göre Hukuk Komisyonu’na gönderilen teklif sonrası, canlılara da zarar veren havai fişek ve benzeri maddelerin ilçede kullanımı yasaklanacak.
Maltepe Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ilk olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplanan meclis, gündemdeki 7 konuyu görüşerek karara bağladı. Gündem öncesi söz alarak bir konuşma yapan Başkan Ali Kılıç, “Ermenistan’ın 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ sorununa suskun olanlara karşı dost ve kardeş Azerbaycan hakkını aramaya başladı. Bu haklı davalarında 81 milyon ve tüm partiler olarak kardeşlerimizin yanındayız. Umuyoruz ki çatışmalar daha fazla uzamadan, çok kan dökülmeden uzlaşıya varılır” dedi. 1 yıl önce hayatını kaybeden eski Meclis üyesi Erdoğan Camekan’ı da anan Kılıç, İyi Parti Genel Başkanlığı’na tekrar seçilen Meral Akşener’i kutladı ve belediyenin önceki aylarda pandemi süreciyle ilgili yaptıklarıyla birlikte faaliyetlerini kısaca özetledi. Meclis grubundaki partilerin temsilcileri de gündeme dair birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.
Gündemde yer alan 6 madde oy birliği, 1 madde de oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 6. maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ilçe sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmasıyla ilgili teklifi görüşerek oybirliği ile kabul edildi. Bu karara göre Hukuk Komisyonu’na gönderilen teklif sonrası, canlılara da zarar veren havai fişek ve benzeri maddelerin ilçede kullanımı yasaklanacak.

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