YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe’de “İran Kültür Haftası” Mevlana heykeliyle taçlandı

Maltepe’de “İran Kültür Haftası” Mevlana heykeliyle taçlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun Prof.

Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği “İran Kültür Haftası” sona erdi. İran’ın zengin tarihini yansıtan geleneksel el sanatlarından örneklerin sunulduğu Kültür Haftası’nda ziyaretçiler İran kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
Kapanış programında Tahran’dan gelen Azeri kökenli ressam ve heykeltraş Şehram Emiri, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin yüzünü ağaca işlediği heykeli takdim etti. İran ve Türkiye’nin ortak değerleri bulunan iki komşu ülke olduğuna vurgu yapan Emiri, “Bu eserimle iki ülke arasında barış, dostluk ve birlik mesajı vermek istedim. Mevlânâ insanlığın ortak değeridir. İki ülkenin sanatçıları, sanatımız ve bu topraklar birmiş. Sonra kopma olmuş. Sınır bizi ayırmış ama kalpler birbirine bağlı” dedi. Ağaç gövde üzerine heykelini oyma sanatının incelikleriyle birleştiren sanatçı çalışmasını, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergilenmek üzere dostluk hatırası olarak takdim etti.
İran filmleri izleyicilerle buluştu
Kültür Haftası, son dönemde yükselişiyle dikkat çeken İran sinemasından iki filmin gösterimiyle sona erdi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Behruz Afkhami’nin üstlendiği “Azerşahduht, Perviz ve Diğerleri” isimli 2014 yapımı komedi ve drama film ile “Koruma” isimli yapım, sinemaseverlerin beğenisini topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.