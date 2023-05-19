YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe'de iş yeri yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de iş yeri yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

19.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Zümrütevler Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında bulunan oto tamir dükkanındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınlarını ziyarete geldiği iş yerinde mahsur kalan İbrahim P. (32) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen İbrahim P, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Hastanedeki tedavisi süren İbrahim P'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldiFatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldi
Gaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldüGaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldü
Köyceğiz’de açık havada sinema keyfiKöyceğiz’de açık havada sinema keyfi
Anahtar Kelimeler:
Maltepe

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Flora eczanesi
Atasehir
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Tohum eczanesi
Umraniye
Özkul eczanesi
Fatih
Ayşegül eczanesi
Beylikduzu
Emel eczanesi
Sultangazi
Şule eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.