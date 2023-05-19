Maltepe'de iş yeri yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Zümrütevler Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında bulunan oto tamir dükkanındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınlarını ziyarete geldiği iş yerinde mahsur kalan İbrahim P. (32) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen İbrahim P, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Hastanedeki tedavisi süren İbrahim P'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

