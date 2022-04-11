YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran kişi trafikte drift yapmaktan ceza aldı

Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran kişi trafikte drift yapmaktan ceza aldı

11.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başka tarihlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen şüphelinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve 11 bin 114 lira para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliye, başka tarihlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilinin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Gözaltındaki U.K. isimli sürücünün, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen U.K'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

- Kadın sürücüye hakaretten gözaltına alınmıştı

Şüpheli U.K, 9 Nisan günü Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda seyir halindeki kadın sürücü Ş.A'nın otomobiline kullandığı araçla çarpmış ve aynı zamanda eliyle aynasını kırmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardındanÇaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
Diyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandıDiyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.