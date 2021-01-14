Maltepe’de kar alarmı

Hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı için Maltepe Belediyesi Kriz Masası oluşturdu.

Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonucu harekete geçen Maltepe Belediyesi, Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı Kriz Masası oluşturdu. Kesintisiz bir şekilde karla mücadele için hazırlıklarını tamamlayan belediye, 250 kişi ile sahada olacak. Ekiplere 5 tuzlama aracı, 5 kar küreme aracı, 4 kepçe ile ambulans ve Arama Kurtarma ekipleri de eşlik edecek.

Karla mücadele kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.

“Göreve hazırız"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç beklenen kar yağışı öncesi son hazırlıklarını yapan ekipleri ziyaret etti. Kılıç, “Nihayet İstanbul’da beklenen yağış geliyor. Biz tüm ekiplerimiz ve yöneticilerimizle 24 saat görev başında olacağız. Sokaklarımızda yaşanacak olumsuzluklara anında müdahale edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.

