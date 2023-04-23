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Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

23.04.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu.

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; saat 23.10 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Erler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 EAF 97 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü Selami Çamlıca direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters dönerek yola savruldu. Kaza sonrası bilincini kaybeden sürücüyü ekipler araç içinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sürücü yaralanırken park halinde bulunan 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın görgü tanıklarından olan Raşit Kandemir,” Biz aracın ters döndüğünü gördük. Sokak üzerinde giderken araçlara çarparak devrildi. Araçta tek bir kişi bulunuyordu, bilinci açık gibiydi. Ambulans ekiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

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