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Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil dondurma dükkanına daldı

16.06.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil dondurma dükkanına daldı.

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Maltepe’de Feyzullah Mahallesi Yunus Emre Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı seyir eden 35 DB 3923 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü Mert E., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla dondurma dükkanına daldı. Kaza sonucu araç sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle dondurma dükkanında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, karne hediyesi olarak dondurma yemeye gelen vatandaşların dükkandan kısa süre önce ayrılması muhtemel bir faciayı önledi.

Dondurma dükkanı sahibi Adem Doğansoy, ‘’Aracın girdiği masada çoluk çocuk oturuyordu. Karne tatili olduğu için çocuklar gitti. Otomobil çok süratli bir şekilde geliyordu ve direksiyon hakimiyetini kaybetti dükkana girip durdu. Bugün çocukları dükkana getirmemiştim, en çok oyun oynadıkları alan otomobilin çarptığı yerdi. Sürücü aracın içinde sıkıştı, ambulans alıp götürdü. Kazaya sebep olan taksi varmış o kaçmış’’ dedi.

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