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Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

03.05.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi ile Eski Üsküdar Caddesi'nin birleştiği kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 35 JF 464 plakalı otomobil ile 34 BCM 529 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 35 JF 464 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu yaralandı. Yaralı kadın yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kaza yapan araçtakiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavganın büyümesi engellenirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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trafik kazası İstanbul Maltepe

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