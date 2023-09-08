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Maltepe'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.09.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Fındıklı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile karşı yönden gelen 34 M 2335 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Bayram Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin minibüse çarptığını belirterek "Otomobildeki sürücüyü çıkardık. Baygın ve konuşamıyordu. Durumu pek iyi değildi." dedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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