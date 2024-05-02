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Maltepe’de seyir halindeki minibüste yangın

İHA İHA
02.05.2024 15:19
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Maltepe’de seyir halindeki minibüste elektrik aksamından yangın çıktı.

Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde seyir halindeki Orhan Güngül hakimiyetindeki Volkswagen marka 34 BLT048 plakalı minibüs, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü. Aracı durduran sürücü kendini dışarı atarken, çevredeki vatandaşlar ve sürücü aracı kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Dumandan etkilenen araç sürücüsü Orhan Güngül tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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