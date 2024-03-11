Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Cevizli Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi.
Adrese yapılan operasyonda E.M, E.Y. ve O.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Aramalarda, 651 gram uyuşturucu, hassas terazi, 4 kapalı şeffaf paket, 3 cep telefonu, 87 bin 800 lira ile 300 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, E.Y. emniyetten serbest bırakıldı.