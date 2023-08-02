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Maltepe’de vatandaşların fare sitemine belediyeden tepki çeken açıklama

02.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de sokak hayvanları için bırakılan etlerin, fareler tarafından yendiği anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşlar konuya ilişkin belediyeye başvururken, yetkililer ise ‘hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz” cevabını verdi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan bir siteye yakın noktada sokak hayvanlarının beslenmesi için boş araziye, vatandaşlar tarafından et bırakıldı. Sokak hayvanlarından kalan etleri ise fareler yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe Belediyesi’ne konuyla ilgili çok sayıda şikâyet yapıldı. Vatandaşlar, çözüm beklerken Maltepe Belediyesi, şikâyette bulunan vatandaşlara, "Site yönetimiyle konuyu görüşmeniz gerekmektedir. 5190 Sayılı yasa çerçevesinde hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz" cevabını verdi.

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