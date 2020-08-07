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Maltepe’de vektörle mücadele devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi tarafından, vektörle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere onaylanmış çevre dostu, biyolojik ürünlerle larvaların üreme noktalarına ilaçlama yapıldı.Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sivrisinek larvalarıyla mücadele kapsamında ilçe sınırları içinde tespit edilen bin 968 sivrisinek larva üreme odağında periyodik olarak ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Maltepe Belediyesi tarafından, vektörle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere onaylanmış çevre dostu, biyolojik ürünlerle larvaların üreme noktalarına ilaçlama yapıldı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sivrisinek larvalarıyla mücadele kapsamında ilçe sınırları içinde tespit edilen bin 968 sivrisinek larva üreme odağında periyodik olarak ilaçlama çalışmaları devam ediyor. On kişilik gezici ilaçlama ekibi ilçe genelinde su birikintileri, kullanılmayan kuyular, kirli su rögarı, kullanılmayan eski foseptikler, açık su birikintileri, bina altı suyu gibi alanlarda yürütülen larva mücadelesinde ergin aşamaya gelmeden larvaların üreme alanlarında ilaçlama yapıyor.
Entefre mücadele kapsamında ilçe sınırları içinde bulunan 18 mahallede, tüm cadde ve sokaklarda her mahalle için haftada bir gün olacak şekilde ULV alan spreyleme çalışmaları program dahilinde yapılıyor. Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda, kamu hizmeti veren resmi kurumlarda, halk minibüslerinde, halk otobüs duraklarında, banka ATM’lerinde halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Larva dönemindeki sivrisinekle mücadele yaz boyu kesintisiz devam ederken, bina altı suyu, kullanılmayan kuyu gibi sucul alanları bulunan vatandaşların 0216 441 21 46 numaralı telefondan Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvurmaları durumunda gerekli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.

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