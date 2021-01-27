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Maltepe’de yarıyıl tatilinde çocuklara hediye sürprizi

27.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların zamanını daha verimli bir biçimde geçirebilmesi için onlara sportif hediyeler dağıttı.

Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların zamanını daha verimli bir biçimde geçirebilmesi için onlara sportif hediyeler dağıttı. Bu kapsamda ortalama 300 öğrenciye basketbol, futbol, voleybol topları ile forma ve tişört hediye edildi.
Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yarıyıl tatilinin hemen sonrasında, ilçenin 18 mahallesinde yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Bu kapsamda antrenör ekibi ile sokakları gezen belediye görevlileri, pandemi nedeniyle değişen hayat tarzından etkilenen çocukları gülümsetebilmek adına onlara basketbol, futbol ve voleybol toplarıyla, belediyeye ait alt-üst forma takımı ve yine belediyeye ait tişörtleri hediye olarak verdi. Avrasya Akademi Özel Eğitim ve Avrasya Özel Çocuklar Spor Kulübü de bu kapsamda ziyaret edilerek, oradaki eğitim alan çocuklara da hediyeleri verildi.

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