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Maltepe’de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan özellikle engelli vatandaşlar ve çocuklu annelerin talepleri doğrultusunda 2019 yılında 55 bin 480 metrekare kaldırım yenileme çalışması yaparken, 9 bin 638 ton asfalt ile Maltepe’nin yollarını yeniledi.Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde önemli alt yapı çalışmalarına da imza attı.

Daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan özellikle engelli vatandaşlar ve çocuklu annelerin talepleri doğrultusunda 2019 yılında 55 bin 480 metrekare kaldırım yenileme çalışması yaparken, 9 bin 638 ton asfalt ile Maltepe’nin yollarını yeniledi.
Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde önemli alt yapı çalışmalarına da imza attı. Yoğun yağışlarda yaşanabilecek sel baskınlarına karşı 936 metre yeni yağmur suyu kanalı yapan ekipler, 78 noktada ise yeni yağmur suyu ızgarası yaptı. 156 noktada ise yağmur suyu ızgaralarının bakım ve yenilemesini gerçekleştirdi. Yine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özellikle ilçede eğitim gören öğrencilerin huzuru ve güveni amacıyla, 46 noktada yeni hız kesici yapıldı. Ayrıca ilçe sokaklarını aydınlatmak için 437 adet sokak lambasının yenileme ve onarımı yapıldı.

“Hedefimiz daha iyi Maltepe"
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Maltepe’de değişim için harekete geçtik. Geride kalan 5 yıllık süreç içerisinde, yaklaşık 200 kilometreye yakın bir yolu asfaltladık. Aynı şekilde kaldırımları da engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla hareket edebileceği şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz önemli çalışmalara imza attık. Her koşulda daha iyi bir Maltepe için çalışmaya devam edeceğiz. Alanda ter döken tüm emekçilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi

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