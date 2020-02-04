YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe’deki okul ve ibadethanelerde “dezenfeksiyon” seferberliği

Maltepe’deki okul ve ibadethanelerde “dezenfeksiyon” seferberliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Mevsim şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı.Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekânlarda, mevsim koşullarını da düşünerek, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Mevsim şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı.
Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekânlarda, mevsim koşullarını da düşünerek, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içinde bulunan; çocukların eğitim ve öğrenim gördükleri 53 okulda ve 47 ibadethanede, dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Maltepe genelinde kent zararlılarına karşı yürütülen mücadelede; Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithal izni verilmiş biyosidal ilaçlar kullanıldı. Daha sağlıklı bir Maltepe için, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine cevap verileceği de bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Kütahya’da ’Vefalılar’ın tapu sevinci

Kütahya’da ’Vefalılar’ın tapu sevinci

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.