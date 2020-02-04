Maltepe’deki okul ve ibadethanelerde “dezenfeksiyon” seferberliği

Mevsim şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekânlarda, mevsim koşullarını da düşünerek, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içinde bulunan; çocukların eğitim ve öğrenim gördükleri 53 okulda ve 47 ibadethanede, dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Maltepe genelinde kent zararlılarına karşı yürütülen mücadelede; Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithal izni verilmiş biyosidal ilaçlar kullanıldı. Daha sağlıklı bir Maltepe için, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine cevap verileceği de bildirildi.

