Maltepe'deki trafik kazasında ölen 4 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Diyarbakır'dan 4 sene önce çalışmak için İstanbul'a gelen Sinan Demirok (41), Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) yol bakım çalışmaları sırasında, sürücü Atilla Mert Ç'nin hakimiyetindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçilerin aileleri Diyarbakır'dan yola çıkarak, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İşçilerden Barış Ten'in ağabeyi Ramazan Ten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürücüye en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi.

Ten, kardeşinin bariyer işi yaptığını, alkollü sürücünün 4 kişiyi ezip geçtiğini anlattı.

Kazanın olduğu yerde işçi olarak çalışan Habip Demiral, kaza anında vinç toplamaya geçtiğini, trafik akışının yoğun olduğunu, sürücünün nasıl o hızda geldiğini anlamadığını dile getirdi.

Güvenlik önlemlerinin alındığını ve tüm ışıkların yandığını kaydeden Demiral, "Görgü tanıklarına göre makas atmış, trafik yoğun diye sağ şeride girmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Arkadaşlarım pikapla vincin arasındaydı. Ben o esnada vinci topluyordum. Ses geldi, gittim baktım, araba vurmuş. Şoförün yanına kokudan yaklaşılmıyordu, içmişti." dedi.

Gördüğü durumun anlatılacak gibi olmadığını kaydeden Demiral, kaza anından bahsederken duygulandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler aileler tarafından teslim alındı.

Araca konulan cenazeler, uçakla Diyarbakır'a götürmek üzere havalimanına doğru yola çıktı.

OLAY

Atilla Mert Ç'nin kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükyalı mevkisinde, yol kenarında çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine çarpmıştı.

Kazada işçilerden Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Alkollü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edilmişti.

