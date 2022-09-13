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  4. Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi

Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi

13.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi

İSTANBUL (AA) - Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenler için İstanbul Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına destek veren Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Belediyesinin gıda yardımları dualarla yola çıktı.

Kaymakamlığın koordinesinde, Maltepe Belediyesi ile ilçedeki diğer kurumların desteğiyle hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu 1 tır ve 3 kamyon dolusu malzeme için uğurlama töreni yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bahri Tiryaki, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da birçok yardıma muhtaç insanın bulunduğu söyledi.

Tiryaki, "Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi gönderiyoruz. Bunların 1000 kolisini Kaymakamlık ve hayırseverler olarak biz karşılıyoruz, 1000 kolisini ise ilçe belediyemiz karşılıyor. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise Anadolu insanının her zaman dara düşene yardım elini uzattığını dile getirerek "İnşallah en kısa zamanda yardımlar yerine ulaşır ve derde derman olur." diye konuştu.

Törende, 1 tır ve 3 kamyon dolusu gıda yardımı dualarla Pakistan'a uğurlandı.

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