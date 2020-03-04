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Maltepeli kadın ressamlardan karma sergi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Maltepeli 50 kadın sanatçının bir araya geldiği Artimge Grubu’nun “Işıltılı Fırçalar II” ismini taşıyan karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

Maltepeli 50 kadın sanatçının bir araya geldiği Artimge Grubu’nun “Işıltılı Fırçalar II” ismini taşıyan karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Ünlü İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun ışık ve gölge oyunlarına yer verdiği eserlerini yeniden yorumlayan sanatçılar, ziyaretçileri 17. yüzyılda bir yolculuğa çıkardı. Vincent Van Gogh eserlerini kendi yorumlarıyla birleştiren sanatçıların çalışmaları ilgi topladı. Sanatçıların şehirleri, yaşamları tuvale yansıttığı, portre, natürmort ve soyut resim çalışmalarının yer aldığı 106 eser büyük beğeni kazandı. Sanatçılar ve ziyaretçiler, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için yakalarına siyah kurdele taktı.
Sergi, 9 Mart’a kadar Galeri Maltepe’de kapılarını açık tutacak.

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