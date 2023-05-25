YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Malzeme deposu alev alev yandı

Malzeme deposu alev alev yandı

25.05.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Osmancık’ın Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Park halindeki otomobil kundaklandıPark halindeki otomobil kundaklandı
9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı
Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyorTürk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:09
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:05
Yatsı
21:47

Çorum Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Arzum eczanesi
Sungurlu
Yüksel eczanesi
Bayat
Ceyhun eczanesi
Merkez
Serdaroglu eczanesi
Iskilip
İnal eczanesi
Ortakoy
Gözde eczanesi
Lacin
Boğazkale eczanesi
Bogazkale
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.