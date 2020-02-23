YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediye’de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti

Mamak Belediye’de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti

ANKARA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından Mamak Belediyesi oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza atarak bin sayı barajını geçti.Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Asbaşkanı Ramazan Koçak’ın elinden aldı.Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, “Öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğüm için son derece mutluyum.

Mamak Belediye’de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından Mamak Belediyesi oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza atarak bin sayı barajını geçti.
Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Asbaşkanı Ramazan Koçak’ın elinden aldı.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, “Öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğüm için son derece mutluyum. Kariyerim için önemli bir başarı elde ettim. Tabi bu bireysel başarı ancak basketbol bir takım oyunu. Şu an Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter döküyoruz. Amacımız Mamak’ı en iyi yerlerde temsil etmek” dedi.

Mamak Belediye’de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
13:07
İkindi
16:09
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Fitofarm Eczanesi
Cankaya
Turunç Eczanesi
Cankaya
Birinci Eczanesi
Yenimahalle
Gülsen Eczanesi
Abidinpasa
Venüs Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gagauzya’da kardeş kente ziyaret

Gagauzya’da kardeş kente ziyaret

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.