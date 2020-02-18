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Mamak Belediyesi Aile Merkezleri Türk Kızılay’ı için elbise dikti

ANKARA HABERLERİ  | 18.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Eğitici kursların yanı sıra birbirinden farklı sosyal projelere de ev sahipliği yapan Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, anlamlı bir çalışmaya imza attı.Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi dikiş atölyesi kursiyerleri, Türk Kızılayı’na ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giysi dikti.

Eğitici kursların yanı sıra birbirinden farklı sosyal projelere de ev sahipliği yapan Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi dikiş atölyesi kursiyerleri, Türk Kızılayı’na ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giysi dikti. Kursiyerler kıyafetleri diktikten sonra yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na teslim edecek.

"İyi hikayelerde yer almak önemli"
Kursiyerleri yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kızılay dünyanın bir ucundan diğer ucuna yardım ve iyilik taşıyan bir kurum. İyi hikayelerde yer almak çok önemli. İyiliğin bulaşıcı etkisini göstermek, buna şahitlik etmek amacındayız. Biz inanıyoruz ki başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım dahi toplumları, insanlığı ve dünyayı değiştirebilecek. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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