Mamak Belediyesi bin 453 Ankaralıyı Ayasofya Camii’ne götürüyor

Mamak Belediyesi, bin 453 Ankaralıyı, yarın cuma namazı ile birlikte açılacak olan Ayasofya Camii’ne götürüyor.

Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk cuma namazına gitmek isteyenler Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gitmek istediğini belirterek ve 444 0 149 No’lu telefonu arayarak müracaat edecek. Oluşturulacak kayıt listesine göre bugün saat 23.00’da Mamak’tan hareket edecek otobüs önce Eyüp Sultan Camii’ne gidecek. Buradan da cuma namazı için Ayasofya Camii’ne geçecek.

Mamak Belediye Başkanı Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamasına, geçtiğimiz günlerde öldürülen Pınar Gültekin’i anarak başladı. Gencecik bir canın, alçak ellerce katledildiğini belirten Köse, Pınar Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz dilediğini ifade etti. Köse, sevgisizlik hastalığının genç nesilleri tehdit ettiği bu çağda, tüm sorunların üstesinden sevmekle, empati kurmakla ve hoşgörüyle gelineceğine değindi.

Türkiye’nin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği boyunca "daima ileri" parolasıyla eşsiz bir başarı grafiği yakaladığını söyleyen Köse, "Dünyaya ilham ve örnek olan liderlik duruşuyla Cumhurbaşkanımız, sosyal meselelerden ekonomik hamlelere, sağlık krizlerinden siyasal kaoslara kadar her sorunu Türkiye lehine kalıcı ve akılcı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Tüm bu başarıları taçlandıran şey ise her daim milletin çelikleşmiş iradesiyle dik ve onurlu durma kararlılığı oldu. Bu çelikleşen irade, 86 yıl sonra Ayasofya’nın kapılarını ibadete açıyor. İnşallah 24 Temmuz’da, kutlu bir cuma günü Ayasofya’da buluşacağız. 15 Temmuz’da Ayasofya Camii’nin minarelerinden yükselen ezanlar dünyanın dört bir yanından dost ve düşmanlarca duyulacak. 24 Temmuz’da Ayasofya’da okunacak hutbe; Medine’deki, Şam’daki, Urumçi’deki, Marakeş’teki, Mogadişu’daki müminlerin gözünde yaş olup akacak" dedi.

Ayasofya Camii’nin tarihi bir dönüm noktası olarak kapılarını geleceğe açarken, kendilerinin de Ankaralı vatandaşlarla bu ana şahitlik etmek istediklerini anlatan Köse, bu niyetle bin 453 Ankaralıyı, fethin ve şükrün mabedi olan Ayasofya Camii’ne götüreceklerini söyledi. Köse, "Bu önemli yolculukta, seccadelerimizi ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayraklarımızı, Ankaralılara teslim edip Ayasofya’nın minarelerinden yükselen ezanlara, dualara amin diyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Mamak’tan Payitaht’a" adını verdikleri yolculuğa Ankaralıları davet eden Köse, "Perşembe yola revan oluyor, şükür namazını Eyüp Sultan’da, cuma namazını ise Ayasofya’da eda ediyoruz inşallah. Sizlerin de aracılığıyla Ankaralı kardeşlerimi, bu anlamlı davete icabet etmeye çağırıyorum. Bin 453 kardeşimizle tarihin yeni bir sayfası açılırken biz de orada olacağız. Bugünün ve atinin başkenti Ankara’dan, şanlı mazimizin payitahtı şehr-i İstanbul’a büyük büyük selamlarınızı götüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

