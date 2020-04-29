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Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi yaşlı çiftin imdadına yetişti

ANKARA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı, musluktaki arıza nedeniyle suları akmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü bir çiftin evine giderek musluklarını tamir etti.Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı, yaşlılara yardımcı olmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı, musluktaki arıza nedeniyle suları akmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü bir çiftin evine giderek musluklarını tamir etti.
Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı, yaşlılara yardımcı olmaya devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızalarına hiçbir ücret talep edilmeden çözüm üreten araç, Büyük Kayaş Mahallesi’nde oturan Recep ve Sefahat Yıldırım çiftinin imdadına yetişti. Musluklarındaki arıza nedeniyle suları akmayan ve korona virüs salgını nedeniyle kısıtlama kapsamında evden çıkamayan yaşlı çift, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi 444 0 149 numaralı hattı arayarak yardımcı olunmasını istedi. Gelen istek üzerine yola çıkan Acil Müdahale Aracı ekipleri, yaşlı çiftin musluğundaki arızayı giderdi.

“444 0 149 numaralı Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız”
Vatandaşların ihtiyaçlarına bir telefon kadar yakın olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Korona virüs salgını öncesinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hizmete giren Acil Müdahale Aracımız, salgın günlerinde de hemşehrilerimizin gönüllerini ısıttı. Adeta bir atölyeden farksız aracımız ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evde yaşadığı aksaklıklarda, ustalık gerektiren işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.

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