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Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.Mamak Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.

Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği

Mamak Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.
Mamak Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı. Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen protokol töreninde, mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan tarafından imzalandı. İş birliğinin Mamak’ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, “Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Gazi Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar” dedi.
Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan da, Mamak’ta yapılacak çalışmalara protokolle destek vereceklerinin altını çizerek, “Mamak’ın gelişimi ve sosyal ve kültürel çalışmaları hızlandırmayı hedefleyen bir ortaklıkla şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği

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