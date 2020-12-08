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Mamak Belediyesi imar durumunu öğrenmek isteyenlere kolaylık sağlayacak e-imar uygulamasını başlattı

ANKARA HABERLERİ  | 08.12.2020 12:42 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi şeffaf belediyecilik ve insan odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak e-imar uygulamasına geçti.Toplantıya Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş’in yanı sıra Mamak Belediyesi Prof.

Mamak Belediyesi şeffaf belediyecilik ve insan odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak e-imar uygulamasına geçti.
Toplantıya Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş’in yanı sıra Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Mamak Belediyesi İmar Müdürlüğü personeli ile birlikte yapı denetim firmaları katıldı.

“Bu sistem ile vatandaşlarımız oturdukları yerden detaylarıyla parsel bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecektir”
Uygulama ile imar durumunu sorgulamak isteyen vatandaşların artık belediyeye gelmeksizin ilçenin imar bilgilerini bilgisayar ve telefonlarına taşıdıklarının altını çizen Keleş, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü bu olumsuz noktadan alıp, dijital dönüşüm çalışmaları ile hızlı bir şekilde vatandaşa hizmet eder bir noktaya getirdik. Bu sistem ile vatandaşlarımız oturdukları yerden detaylarıyla parsel bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecektir. Hemşerilerimiz, işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkânlarından faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemde, özellikle kalabalık gruplardan uzak kalmak ve sosyal mesafenin de korunması için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Keleş, “Uygulama ile vatandaşlar imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler. Mevcut imar planlarını sayısallaştırılarak sisteme yükledik. Uygulamaya ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için rahatlıkla sorgulama yapılabilecek. Belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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