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Mamak Belediyesi kısıtlamada da vatandaşların yanında

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısstlamasınsa vatandaşların imdadına yetişen Mamak Belediyesi ekipleri, bu kez Küçükkayaş Mahallesi’nde elektrik sigortası atan Havva Aktaş’ın eli kolu oldu.Korona virüsle her alanda mücadele eden Mamak Belediyesi, insan odaklı hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısstlamasınsa vatandaşların imdadına yetişen Mamak Belediyesi ekipleri, bu kez Küçükkayaş Mahallesi’nde elektrik sigortası atan Havva Aktaş’ın eli kolu oldu.
Korona virüsle her alanda mücadele eden Mamak Belediyesi, insan odaklı hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. İki çocuğuyla birlikte yaşayan ve elektrik sigortasının atması sebebi ile kombisi çalışmayan Havva Aktaş, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için devreye giren Mamak Belediyesi, Acil Müdahale Ekibi’ne talimat vererek elektrik sigortasını tamir etti. Çalışmalar sonrası mutluluğu gözlerinden okunan Aktaş, başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek, “Bu günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun” dedi.
Kısıtlamaların belediye hizmetlerine engel olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güçlü dayanışma kültürümüz ile bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Biz Mamak’ta yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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