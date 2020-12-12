Mamak Belediyesi personeline imar mevzuatı hakkında bilgilendirme semineri

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline 3194 Sayılı İmar Kanunu, yapı denetimi, ruhsatlandırma, imar mevzuatı, imar planları ve uygulamaları gibi konularla ilgili seminer verdi.

Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerde konuşan Keleş, belediye olarak önceliklerinin halkın yaşam konforunu arttırarak, yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu kaydetti.

Personelin yeni yasalara, yönetmeliklere ve mevzuata hakim olabilmeleri, kurumdaki iş ve işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesi, hem belediye bürokratları ile personelin hem de vatandaşların mağdur olmaması için resmi gazete ve görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili belgeleri okumalarını tavsiye etti. Yapılan eğitim ile personelin, planlama süreçlerinde mevzuatın doğru ve etkin kullanımı konusunda nitelik kazanması sağlandı.



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