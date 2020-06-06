YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediyesi siperlik üretimine başladı

Mamak Belediyesi siperlik üretimine başladı

ANKARA HABERLERİ  | 06.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezinde maskenin ardından siperlik üretimine de başladı.Adeta bir üretim atölyesini andıran merkezlerde gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipler, günlük 10 bin civarında maske üretirken, 3D yazıcılar ile günlük ortalama 100 adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi de yapılmaya başlandı.

Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezinde maskenin ardından siperlik üretimine de başladı.
Adeta bir üretim atölyesini andıran merkezlerde gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipler, günlük 10 bin civarında maske üretirken, 3D yazıcılar ile günlük ortalama 100 adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi de yapılmaya başlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi’nde bulunan maske ve yüz koruyucu siperlik üretim tesisini gezdi. Çalışanlara kolaylık dileyen Köse, üretilen siperliklerden ilkini basın mensuplarına hediye etti.

Küçük bir fabrika
Korona virüs ile mücadele sürecinin başlangıcında maske ihtiyacının fazla olduğunu ve kendi maskelerini kendileri üretmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Köse, tesiste entegre bir sistem olduğunu belirterek "Küçük bir fabrika var burada, ham maddenin birleştirilmesi, maske haline dönüştürülüp presinin yapılması, tek tek parçalar haline getirilmesi, lastiğinin dikilmesi, poşetlenmesi ve Mamak markasının basılması ile beraber tam bir entegre sistem var burada" şeklinde konuştu. Tesiste günde 10 bin ile 14 bin adet arasında maske ürettiklerini kaydeden Köse, "Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber 1 milyona yakın maskeyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Mamak’ta 14 merkezde her gün 15-20 bin arasında maskeyi ücret olarak dağıttık. Günlük kurulan pazarların girişlerinde maskelerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Maskemizi 7’den 70’e herkese sunmuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Yapılan çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Köse, "Bütün dünya bu salgınla uğraşırken Türkiye, özellikle şehir hastaneleriyle ve alt yapı çalışmalarıyla beraber bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Özellikle Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız çok ciddi bir ekip çalışması yaptı. Ülkemizi bu zor süreçte daha atlatılabilir ve daha yönetilebilir getirdi" diye konuştu.Teknolojinin imkanlarını kullanarak 3D (3 boyutlu) yazıcıyla birlikte yüz koruyucu siperlik ürettiklerini dile getiren Köse, günde 100’e yakın siperlik ürettiklerini vurguladı. Köse son olarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Ankara Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:21
Yatsı
22:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Lila Eczanesi
No75
Melita Eczanesi
Cankaya
Karşıyaka Eczanesi
Yenimahalle
Dilara Işık Eczanesi
Yenimahalle
Boram Eczanesi
Mamak
Ezgi Gülpınar Eczanesi
Mamak
Cankat Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkent’in gri duvarları ressamların dokunuşlarıyla artık rengarenk

Başkent’in gri duvarları ressamların dokunuşlarıyla artık rengarenk

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.